Anupama के इस एक्टर की प्रेस्थेटिक से खराब हुईं आंखें और चेहरा, बोले- 'पछता रहा हूं...'
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 04, 2025
फेमस टीवी शो 'अनुपमा' में नजर आ चुके सुधांशु पांडे अब पिछले कुछ समय से स्क्रीन से गायब हैं.
बता दें कि 'अनुपमा' शो छोड़ने के बाद अब तक सुधांशु ना तो किसी टीवी शो और ना ही किसी मूवी में दिखाई दिए हैं.
अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सुधांशु ने इसकी वजह बताई है.
बॉलीवुड बबल को दिए एक इंटरव्यू में सुधांशु पांडे ने बताया कि उन्होंने एक तमिल फिल्म की थी, जिसमें उनका चेहरा और आंखें खराब हो गईं.
एक्टर ने कहा, 'मैंने Meaghamann नाम की एक तमिल फिल्म की और इस मूवी में पहली बार प्रोस्थेटिक मेकअप का इस्तेमाल किया.'
सुधांशु पांडे ने बताया कि इस मेकअप के कारण मेरा चेहरा और आंखें खराब हो गई थीं.
'उस फिल्म के डायरेक्टर मगिनज थिरुमेनी मेरे करीबी दोस्त हैं. लेकिन उस मेकअप का जो पूरा प्रोसेस था, वह काफी थकाने वाला था.'
उन्होंने कहा, 'इस कारण मेरे लिए यह रोल काफी चुनौतीपूर्ण था. उन्होंने बताया कि प्रोस्थेटिक मेकअप को करने में पूरे 4 घंटे लगते थे.'
