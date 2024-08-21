Anupama: अनुपमा के बिना अनुज का बर्थडे मनाने निकले फैंस, कर डाली ये खुराफात

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 21, 2024

खबर है कि अनुपमा के फैंस अब अनुज का जन्मदिन मनाने वाले हैं।

24 अगस्त को अनुज कपाड़िया का जन्मदिन होता है।

तीन दिन पहले ही लोगों ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचाना शुरू कर दिया है।

फैंस कह रहे हैं कि अनुज के जन्मदिन पर उसे ट्रैंड करवाना है।

फैंस 24 को शाम 5.30 पर एक साथ पोस्ट करने की गुजारिश कर रहे हैं।

लगता है कि फैंस ने अनुज के जन्मदिन की पूरी तैयारी कर ली है।

कहना गलत नहीं होगा कि 24 अगस्त को सोशल मीडिया पर केवल अनुज छाएगा।

खबर है कि अनुज जल्द ही ठीक होने वाला है।

