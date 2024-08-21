Anupama: अनुपमा के बिना अनुज का बर्थडे मनाने निकले फैंस, कर डाली ये खुराफात
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 21, 2024
खबर है कि अनुपमा के फैंस अब अनुज का जन्मदिन मनाने वाले हैं।
Source:
Instagram
24 अगस्त को अनुज कपाड़िया का जन्मदिन होता है।
Source:
Instagram
तीन दिन पहले ही लोगों ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचाना शुरू कर दिया है।
Source:
Instagram
फैंस कह रहे हैं कि अनुज के जन्मदिन पर उसे ट्रैंड करवाना है।
Source:
Instagram
फैंस 24 को शाम 5.30 पर एक साथ पोस्ट करने की गुजारिश कर रहे हैं।
Source:
Instagram
लगता है कि फैंस ने अनुज के जन्मदिन की पूरी तैयारी कर ली है।
Source:
Instagram
कहना गलत नहीं होगा कि 24 अगस्त को सोशल मीडिया पर केवल अनुज छाएगा।
Source:
Instagram
खबर है कि अनुज जल्द ही ठीक होने वाला है।
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: ओटीटी पर मौजूद इन कॉमेडी मार्वल मूवीज को देख आ जाएगा मजा
अगली वेब स्टोरी देखें.