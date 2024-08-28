फैंस ने मनाया 'अनुपमा' की रियल लाइफ मां का जन्मदिन

Aug 28, 2024

टीवी शो 'अनुपमा' से रूपाली गांगुली को नई पहचान मिली है।

फैंस अनुपमा उर्फ रूपाली गांगुली पर खूब प्यार बरसाते हैं।

उसी तरह फैंस रूपाली गांगुली की मां को भी खूब पसंद करते हैं।

आज यानी 28 अगस्त को रूपाली गांगुली की मां रजनी गांगुली का जन्मदिन है।

इस मौके पर फैंस ट्वीट कर रजनी गांगुली को बधाई दे रहे हैं।

फैन्स रजनी गांगुली के जन्मदिन की पुरानी तस्वीरें शेयर कर उन्हें टैग कर रहे हैं।

पुरानी तस्वीरों में रूपाली गांगुली अपनी मां का जन्मदिन मनाती नजर आ रही हैं।

वहीं इस साल रूपाली गांगुली अपनी मां का जन्मदिन नहीं मना पाईं।

फिलहाल तो उनके फैंस ने उनकी मां के जन्मदिन को यादगार बना दिया है।

