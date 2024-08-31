अनुपमा को फ्लॉप बनने की तैयारी कर रहे हैं मेकर्स, ये रहा सबूत
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
Aug 31, 2024
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि किन कारणों के चलते अनुपमा जल्द ही फ्लॉप शो बनने वाला है।
अनुपमा के मेकर्स लगातार कास्ट में बड़े बदलाव कर रहे हैं।
मेकर्स को लग रहा है पूरा शो केवल रुपाली गांगुली के दम पर चल जाएगा।
अनुपमा के मेकर्स ने कहानी को भी तहसनहस कर दिया है।
अनुपमा से अब सुधांशु पांडे भी अलग हो चुके हैं।
तोषु, पाखी जैसे किरदारों में अब मजा नहीं रहा है।
अनुपमा की कहानी ने लोगों को बोर कर दिया है।
शो के सेट पर हो रही पॉलिटिक्स बुरा असर डाल रही है।
