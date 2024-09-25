दूसरी अनुपमा बनने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं कांची सिंह?
| Sep 25, 2024
खबरों की मानें तो सीरियल अनुपमा में जल्द ही कांची सिंह की एंट्री होने वाली है।
बताया जा रहा है कि मेकर्स कांची सिंह को अनुपमा में मेन लीड का किरदार देने वाले हैं।
कांची सिंह का नाम टीवी की संस्कारी बहुओं की लिस्ट में शामिल है।
कांची सिंह ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम कर चुकी हैं।
कांची सिंह का देसी लुक हमेशा फैंस को पसंद आता है।
रुपाली गांगुली की तरह कांची सिंह सोशल मीडिया का एक बड़ा नाम बन चुकी हैं।
बीते कुछ समय में कांची सिंह ने अपनी फिगर पर भी काफी ध्यान दिया है।
नई अनुपमा बनने के लिए कांची सिंह पूरी तरह से परफेक्ट हैं।
वैसे भी लोग कांची सिंह की टीवी पर वापसी का इंतजार कर रहे हैं।
