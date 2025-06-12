असल जिंदगी में इतनी हॉट है अनुपमा की सौतेली बेटी, आहें भरते रह जाएंगे फैंस
Shivani Duksh
| Jun 12, 2025
सीरियल अनुपमा की माही को भला कौन नहीं जानता. शो में माही हर समय प्रेम को हासिल करने में जुटी रहती है.
हाल ये है कि माही ने प्रेम को पाने के लिए उसके भाई आर्यन तक से शादी रचा डाली थी. हालांकि शादी के अगले दिन ही माही विधवा हो गई.
विधवा होने के बाद माही ने एक बार फिर से प्रेम पर नजर रखनी शुरू कर दी है. हालांकि असल जिंदग में माही चाहे तो किसी को भी पटा सकती है.
ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि माही यानी स्प्रेहा चटर्जी की तस्वीरें इस बात का सबूत है.
स्प्रेहा चटर्जी असल जिंदगी में काफी बोल्ड हैं. कई बार तो स्प्रेहा चटर्जी बिकिनी में धमाल मचा चुकी हैं.
स्प्रेहा चटर्जी हमेशा स्टाइलिश कपड़े पहनना पसंद करती हैं. स्प्रेहा चटर्जी का लुक देखकर तो कोई भी उन पर फिदा हो सकता है.
इस तस्वीर में भी स्प्रेहा चटर्जी बहुत ग्लैमरस नजर आ रही हैं. कहना गलत नहीं होगा कि स्प्रेहा चटर्जी की इस अदा पर तो कोई भी उन पर फिदा हो जाएगा.
अब सोशल मीडिया पर स्प्रेहा चटर्जी की तस्वीरें तेजी से धमाल मचा रही हैं. फैंस स्प्रेहा चटर्जी की तस्वीरों ने नजर नहीं हटा पा रहे हैं.
