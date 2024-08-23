TV की इन बहुओं को लगा विलेन बनने का चस्का, जमकर बटोर रही हैं TRP
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 23, 2024
टीवी के कई बहुएं ऐसी हैं जिन्होंने शो की लीड बनने की बजाय विलेन बनना ज्यादा पसंद किया।
तन्वी डोगरा सीरियल परिणीति में सबकी हालत खराब कर रही हैं।
गर्विता सांधवानी ये रिश्ता की कहानी में अभिरा के गले की फांस बनी हुई हैं।
अनीता हसनंदानी सीरियल सुमन इंदौरी में विलेन बनने वाली हैं।
ऐश्वर्या शर्मा गुम है किसी के प्यार में निगेटिव किरदार निभा चुकी हैं।
अनुपमा स्टार एकता सरैया मिश्री सीरियल में विलेन के तौर पर दिख रही हैं।
आशिका गोराड़िया ने नागिन में विलेन बनकर सबको चौंका दिया था।
मदालसा शर्मा अनुपमा की सौतन बनकर सुर्खियां बटोर चुकी हैं।
