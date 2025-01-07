अनुज को भूल प्रेम के 'बाप' संग बुढ़ापे में चक्कर चलाएगी Anupama, शो में आएगा धांसू ट्विस्ट
Kavita
| Jan 07, 2025
टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में मेकर्स नए धमाके के साथ फैंस को एंटरटेन करने वाले हैं.
सीरियल में प्रेम के मम्मी पापा की एंट्री होने वाली है.
दावा है कि एक्टर राहिल आजम शो में प्रेम के पिता का रोल निभाने वाले हैं.
इस खबर ने फैंस को खुश कर दिया है, लेकिन लोग राहिल की एंट्री पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं.
सोशल मीडिया पर अब मेकर्स से प्रेम के पिता और अनुपमा के लव एंगल की डिमांड हो रही है.
शो के कई सारे फैंस चाहते हैं कि मेकर्स अनुपमा की कहानी को आगे बढ़ाए और नया लव एंगल शुरू करें.
एक यूजर ने कमेंट में लिखा, 'प्रेम के पापा और अनुपमा की लव स्टोरी.'
इसी तरह एक और यूजर ने लिखा, 'अनुपमा और प्रेम के पापा की जोड़ी बना दो.. मस्त लगेंगे.'
एक यूजर ने लिखा, 'इनकी लव स्टोरी चलाओ.. प्रेम और राही को छोड़.'
