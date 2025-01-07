अनुज को भूल प्रेम के 'बाप' संग बुढ़ापे में चक्कर चलाएगी Anupama, शो में आएगा धांसू ट्विस्ट

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Jan 07, 2025

टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में मेकर्स नए धमाके के साथ फैंस को एंटरटेन करने वाले हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सीरियल में प्रेम के मम्मी पापा की एंट्री होने वाली है.

Source: Bollywoodlife.com

दावा है कि एक्टर राहिल आजम शो में प्रेम के पिता का रोल निभाने वाले हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस खबर ने फैंस को खुश कर दिया है, लेकिन लोग राहिल की एंट्री पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सोशल मीडिया पर अब मेकर्स से प्रेम के पिता और अनुपमा के लव एंगल की डिमांड हो रही है.

Source: Bollywoodlife.com

शो के कई सारे फैंस चाहते हैं कि मेकर्स अनुपमा की कहानी को आगे बढ़ाए और नया लव एंगल शुरू करें.

Source: Bollywoodlife.com

एक यूजर ने कमेंट में लिखा, 'प्रेम के पापा और अनुपमा की लव स्टोरी.'

Source: Bollywoodlife.com

इसी तरह एक और यूजर ने लिखा, 'अनुपमा और प्रेम के पापा की जोड़ी बना दो.. मस्त लगेंगे.'

Source: Bollywoodlife.com

एक यूजर ने लिखा, 'इनकी लव स्टोरी चलाओ.. प्रेम और राही को छोड़.'

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: फाड़ू हैं साउथ की ये थ्रिलर फिल्में, हर सीन का ट्विस्ट देख भूल जाएंगे 'दृश्यम'-'बदला'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.