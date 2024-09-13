अनुपमा को सड़क पर लाएगा बिगड़ैल तोषू, इस शख्स को शाह हाउस से फेंकेगा बाहर

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Sep 13, 2024

टीवी सीरियल अनुपमा से वनराज शाह गायब हो गया है।

Source: Bollywoodlife.com

दावा किया जा रहा है कि जल्द ही सीरियल में वनराज शाह की मौत दिखाई जाएगी।

इस बीच शाह परिवार पर तोषू ने कब्जा करना शुरू कर दिया है।

अब तोषू शाह परिवार में नया तांडव करने वाला है।

तोषू शाह परिवार से माही को बाहर निकालने की प्लानिंग बना लेगा।

वह माही को काव्या के पास भेजने की तैयारी करेगा।

इन सबके बीच तोषू अनुपमा के खिलाफ भी नई प्लानिंग करेगा।

तोषू वनराज शाह से चार कदम आगे चलेगा और अनुपमा को धमकी देगा।

वह अनुपमा को सड़क पर लाने की प्लानिंग करेगा।

