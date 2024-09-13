अनुपमा को सड़क पर लाएगा बिगड़ैल तोषू, इस शख्स को शाह हाउस से फेंकेगा बाहर
Kavita
| Sep 13, 2024
टीवी सीरियल अनुपमा से वनराज शाह गायब हो गया है।
दावा किया जा रहा है कि जल्द ही सीरियल में वनराज शाह की मौत दिखाई जाएगी।
इस बीच शाह परिवार पर तोषू ने कब्जा करना शुरू कर दिया है।
अब तोषू शाह परिवार में नया तांडव करने वाला है।
तोषू शाह परिवार से माही को बाहर निकालने की प्लानिंग बना लेगा।
वह माही को काव्या के पास भेजने की तैयारी करेगा।
इन सबके बीच तोषू अनुपमा के खिलाफ भी नई प्लानिंग करेगा।
तोषू वनराज शाह से चार कदम आगे चलेगा और अनुपमा को धमकी देगा।
वह अनुपमा को सड़क पर लाने की प्लानिंग करेगा।
