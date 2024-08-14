Anupama Twist: तोषू और पाखी को शाह हाउस से निकाल फेंकेंगा वनराज

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Aug 14, 2024

टीवी सीरियल अनुपमा में इन दिनों जबरदस्त ड्रामा चल रहा है।

सीरियल में अनुपमा, अनुज और आध्या में बिजी है और शाह हाउस का अगल ही ड्रामा है।

शाह हाउस में तोषू और पाखी की नजर वनराज के पैसों पर है।

कुछ समय पहले ही देखने के लिए मिला था कि दोनों ही वनराज से प्रोपर्टी पर झूठ बोलने के लिए सवाल करते हैं।

अब शो में नया ड्रामा होगा, जिस वजह से वनराज का गुस्सा फटेगा।

वनराज को पता चल जाएगा कि तोषू और पाखी उसके साथ सिर्फ प्रोपर्टी की वजह से है।

वह दोनों अपने पापा वनराज से सारा पैसा हड़पने की प्लानिंग करते हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अब वनराज तोषू और पाखी के खिलाफ कदम उठाएगा।

दावा है कि वनराज, तोषू और पाखी को शाह हाउस से बाहर निकाल देता है।

शो में तोषू और पाखी, वनराज के खिलाफ हो जाएंगे।

दावा है कि पाखी फिर अनुपमा को कोसने में लग जाएगी।

