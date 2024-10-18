अनुपमा में होगी एक और विलेन की एंट्री, TRP बढ़ाने के लिए मेकर्स ने खेला ये दांव

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Oct 18, 2024

सीरियल अनुपमा की कहानी में एक नई एंट्री होने वाली है.

सीरियल अनुपमा में टीवी अदाकारा सेजल शाह की एंट्री होने वाली है.

सेजल शाह जानकी शाह का किरदार निभाएंगी.

सेजल शाह अनुपमा की रसोई में अहम रोल अदा करने वाली है.

सेजल शाह के आने से अनुपमा की कहानी में खूब बवाल देखने को मिलेगा.

जानकी शाह बनकर सेजल शाह अनुपमा का जीना हराम करेंगी.

अनुपमा की कहानी में प्रेम और आध्या की लव स्टोरी भी शुरू हो चुकी है.

आध्या और अनुपमा जल्द ही एक दूसरे से मिलने वाली हैं.

