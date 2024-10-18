अनुपमा में होगी एक और विलेन की एंट्री, TRP बढ़ाने के लिए मेकर्स ने खेला ये दांव
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 18, 2024
सीरियल अनुपमा की कहानी में एक नई एंट्री होने वाली है.
Source:
Instagram
सीरियल अनुपमा में टीवी अदाकारा सेजल शाह की एंट्री होने वाली है.
Source:
Instagram
सेजल शाह जानकी शाह का किरदार निभाएंगी.
Source:
Instagram
सेजल शाह अनुपमा की रसोई में अहम रोल अदा करने वाली है.
Source:
Instagram
सेजल शाह के आने से अनुपमा की कहानी में खूब बवाल देखने को मिलेगा.
Source:
Instagram
जानकी शाह बनकर सेजल शाह अनुपमा का जीना हराम करेंगी.
Source:
Instagram
अनुपमा की कहानी में प्रेम और आध्या की लव स्टोरी भी शुरू हो चुकी है.
Source:
Instagram
आध्या और अनुपमा जल्द ही एक दूसरे से मिलने वाली हैं.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: Kapoor, Bachchan से भी अमीर है bollywood की ये फैमिली, 10 हजार करोड़ दौलत के हैं मालिक
अगली वेब स्टोरी देखें.