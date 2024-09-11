रुपाली गांगुली स्टारर अनुपमा की लेटेस्ट स्टारकास्ट
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 11, 2024
'अनुपमा' फेम रूपाली गांगुली शो में शुरुआत से ही लीड रोल निभा रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
गौरव खन्ना शो 'अनुपमा' में रूपाली गांगुली के अपोजिट नजर आए हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
निधि शाह शो 'अनुपमा' में रूपाली गांगुली की बहू किंजल का किरदार निभा रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
सीरियल 'अनुपमा' में अल्पना बुच बा का रोल प्ले कर रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में एक्टर कुंवर अमर का नाम भी शुमार है।
Source:
Bollywoodlife.com
शो में निशि सक्सेना टीटू की वाइफ डिम्पी का किरदार निभा रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
'अनुपमा' शो में नितिन बाबू सागर का रोल प्ले कर रहे हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
शो में अक्षिता तिवारी नंदिता का किरदार निभा रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में गौरव शर्मा का नाम भी शुमार है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ओटीटी पर मौजूद हैं ये बैन मूवीज, देखकर उड़ जाएंगे होश
अगली वेब स्टोरी देखें.