रुपाली गांगुली स्टारर अनुपमा की लेटेस्ट स्टारकास्ट

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 11, 2024

'अनुपमा' फेम रूपाली गांगुली शो में शुरुआत से ही लीड रोल निभा रही हैं।

Source: Bollywoodlife.com

गौरव खन्ना शो 'अनुपमा' में रूपाली गांगुली के अपोजिट नजर आए हैं।

Source: Bollywoodlife.com

निधि शाह शो 'अनुपमा' में रूपाली गांगुली की बहू किंजल का किरदार निभा रही हैं।

Source: Bollywoodlife.com

सीरियल 'अनुपमा' में अल्पना बुच बा का रोल प्ले कर रही हैं।

Source: Bollywoodlife.com

इस लिस्ट में एक्टर कुंवर अमर का नाम भी शुमार है।

Source: Bollywoodlife.com

शो में निशि सक्सेना टीटू की वाइफ डिम्पी का किरदार निभा रही हैं।

Source: Bollywoodlife.com

'अनुपमा' शो में नितिन बाबू सागर का रोल प्ले कर रहे हैं।

Source: Bollywoodlife.com

शो में अक्षिता तिवारी नंदिता का किरदार निभा रही हैं।

Source: Bollywoodlife.com

इस लिस्ट में गौरव शर्मा का नाम भी शुमार है।

Source: Bollywoodlife.com

