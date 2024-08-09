Anupama: डीपनेक ड्रेस के साथ दुपट्टा पहनने भूली अनुपमा की बहू, मचा हंगामा

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 09, 2024

निधि शाह ने तस्वीरें शेयर करके एक बार फैंस को चौंका दिया है।

इस बार निधि शाह ने येलो व्हाइट के लहंगे में जमकर पोज दिए।

अपने लहंगे के साथ निधि शाह ने ग्रीन कलर का नेकलेस पहना है।

निधि शाह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

फैंस निधि शाह के लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

अपने इस देसी लुक को बेहतर बनाने के लिए निधि शाह ने बाल खुले ही रखे हैं।

फैंस कह रहे हैं कि अनुपमा की बहूरानी बिगड़ गई है।

हाल ही में निधि शाह ने साड़ी में अपनी तस्वीरें शेयर की थीं।

