अनुपमा की बहूरानी ने फिर उतारा शर्म का चोला, ससुरजी के मुंह से निकला...
Shivani Duksh
| Mar 07, 2025
सीरियल अनुपमा में इस समय टीआरपी में खास कमाल नहीं दिखा पा रहा है. फैंस अब पुराने सितारों को बहुत मिस कर रहे हैं.
इसी बीच अनुपमा की बहूरानी यानी निधि शाह ने सोशल मीडिया की दुनिया को हिलाकर रख दिया है.
निधि शाह ने हाल ही में अपनी कुछ बोल्ड फोटोज फैंस के साथ शेयर की हैं. जिनमें वो बेहद ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं.
इन तस्वीरों पर सीरियल अनुपमा के कई सितारों ने कमेंट कर डाला है. इस लिस्ट में एक नाम सुधांशु पांडे भी है.
सुधांशु पांडे का कमेंट अब निधि शाह के फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. लोग कह रहे हैं किंजल के ससुरजी उसे अब भी भुला नहीं पाए हैं.
एक जमाना था जब अनुपमा के सेट पर निधि शाह के साथ रोमांस करके सुधांशु पांडे बुरा फंस गए थे.
लोगों ने सुधांशु पांडे को अपनी ऑनस्क्रीन बहू के साथ रोमांस करने की वजह से खूब ट्रोल किया था.
बता दें सीरियल अनुपमा के सेट पर सुधांशु पांडे और निधि शाह की दोस्ती हुई थी. आज भी सुधांशु पांडे और निधि शाह अच्छे दोस्त हैं.
