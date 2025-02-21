असल जिंदगी में भी चल रहा है अनुपमा के बहू बेटे का चक्कर?
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 21, 2025
खबर आ रही है कि असल जिंदगी में अनुपमा के बहू बेटे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं.
यहां हम बात कर रहे हैं निशि सक्सेना और सागर पारेख की जिनके डेटिंग की खबर आम हो गई है. हाल ही में निशि सक्सेना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है.
इस वीडियो में निशि सक्सेना ने दही जबान में ऐलान कर दिया है कि वो सागर पारेख से प्यार करती हैं. इस खबर ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है.
लोगों ने सोशल मीडिया पर निशि सक्सेना और सागर पारेख को बधाई देनी शुरू कर दी है. हालांकि इन दोनों ने अब तक इस खबर पर चुप्पी नहीं तोड़ी है.
निशि सक्सेना और सागर पारेख अक्सर साथ नजर आते हैं. अनुपमा से अलग होने के बाद भी निशि सक्सेना और सागर पारेख साथ दिखते हैं.
निशि सक्सेना और सागर पारेख साथ में कई बार काम कर चुके हैं. हालांकि निशि सक्सेना और सागर पारेख एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त बताते हैं.
निशि सक्सेना और सागर पारेख के वीडियोज और तस्वीरों में उनका रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे का नजर आता है.
निशि सक्सेना और सागर पारेख की इन हरकतों ने उनकी चोरी पकड़वा दी है. फैंस कह रहे हैं कि अब खुद निशि सक्सेना और सागर पारेख ने अपने प्यार पर मुहर लगा दी है.
