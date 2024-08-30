अनुपमा से पहले इन शोज में नजर आ चुके हैं पंकित ठक्कर
| Aug 30, 2024
पंकित ठक्कर ने एकता कपूर के शो 'कभी सौतन कभी सहेली' से एक्टिंग की शुरुआत की थी।
पंकित ठक्कर सीरियल 'आपकी नजरों ने समझा' में नजर आए थे।
टीवी सीरियल 'बरसातें' में पंकित आकाश खुराना की भूमिका निभाए थे।
'धर्मपत्नी' सीरियल का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।
पंकित को 'बहुत प्यार करते हैं' में दीप मल्होत्रा की भूमिका निभाते हुए देखा गया था।
'बहू हमारी रजनीकांत' में पंकित ठक्कर दिखें थे।
पंकित ठक्कर ने 'दिल मिल गए' में डॉक्टर अतुल जोशी का भी रोल किया है।
'तुझसे है राब्ता' सीरियल में भी पंकित ठक्कर नजर आए थे।
इस लिस्ट में 'कुमकुम' सीरियल का नाम भी शामिल है।
