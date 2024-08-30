अनुपमा से पहले इन शोज में नजर आ चुके हैं पंकित ठक्कर

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 30, 2024

पंकित ठक्कर ने एकता कपूर के शो 'कभी सौतन कभी सहेली' से एक्टिंग की शुरुआत की थी।

Source: Bollywoodlife.com

पंकित ठक्कर सीरियल 'आपकी नजरों ने समझा' में नजर आए थे।

Source: Bollywoodlife.com

टीवी सीरियल 'बरसातें' में पंकित आकाश खुराना की भूमिका निभाए थे।

Source: Bollywoodlife.com

'धर्मपत्नी' सीरियल का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।

Source: Bollywoodlife.com

पंकित को 'बहुत प्यार करते हैं' में दीप मल्होत्रा ​​की भूमिका निभाते हुए देखा गया था।

Source: Bollywoodlife.com

'बहू हमारी रजनीकांत' में पंकित ठक्कर दिखें थे।

Source: Bollywoodlife.com

पंकित ठक्कर ने 'दिल मिल गए' में डॉक्टर अतुल जोशी का भी रोल किया है।

Source: Bollywoodlife.com

'तुझसे है राब्ता' सीरियल में भी पंकित ठक्कर नजर आए थे।

Source: Bollywoodlife.com

इस लिस्ट में 'कुमकुम' सीरियल का नाम भी शामिल है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: उल्लू एप की इन क्राइम वेब सीरीज को देख उड़ जाएंगे तोते

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.