इन 2 एक्टर्स ने रिजेक्ट किया अनुपमा के वनराज का रोल
Ankita Kumari
| Sep 05, 2024
शो 'अनुपमा' लंबे समय से फैंस का पसंदीदा शो बना हुआ है।
टीवी सीरियल 'अनुपमा' टीआरपी लिस्ट में नंबर 1 पर चल रहा है।
हाल ही में 'अनुपमा' के वनराज उर्फ सुधांशु पांडे ने शो को अलविदा कह दिया।
शो 'अनुपमा' के मेकर्स को अब नए वनराज की तलाश है।
वनराज के किरदार के लिए दो टीवी एक्टर्स के नाम सामने आ रहे हैं।
इस लिस्ट में पहला नाम टीवी एक्टर पंकित ठक्कर का है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंकित ठक्कर ने वनराज का रोल करने से इनकार कर दिया है।
वहीं वनराज के किरदार के लिए दूसरा नाम टीवी एक्टर रोनित रॉय का जुड़ रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोनित रॉय ने भी इस ऑफर को ठुकरा दिया है।
