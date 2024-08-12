अनुपमा से अलग हो कर बर्बाद हुए ये सितारे? जानिए कौन कर रहा है क्या काम
| Aug 12, 2024
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उन सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अनुपमा से जाने के बाद गायब हो गए हैं।
पारस कलनावत इन दिनों कुंडली भाग्य में नजर आ रहे हैं।
छवि पांडे का तो फैंस को कोई अता पता ही नहीं है।
अनेरी वाजनी भी इन दिनों ओटीटी पर फोकस कर रही हैं।
जसवीर कौर इन दिनों सीरियल मिश्री में विलेन का किरदार निभा रही हैं।
सुकीर्ति कांडपाल ने अब तक अपने किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में खुलासा नहीं किया है।
मुस्कान बामने अपने ओटीटी शोज के लिए काम कर रही हैं।
रुशद राणा हाल ही में मेहंदी वाला घर में नजर आए थे।
