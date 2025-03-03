राही की शादी में बाल्टी भर-भरकर आंसू बहाएगी अनुपमा, सेट से लीक हुईं...

तस्वीर में प्रेम भी हूबहू अनुज की तरह शेरवानी और पगड़ी लगाए नजर आ रहा है. राही और प्रेम का ये अंदाज देखकर फैंस को अनुज अनुपमा की याद आ गई है. Source: Instagram