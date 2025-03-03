राही की शादी में बाल्टी भर-भरकर आंसू बहाएगी अनुपमा, सेट से लीक हुईं...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Mar 03, 2025

सीरियल अनुपमा में जल्द ही राही और प्रेम शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. इसी बीच अनुपमा के सेट की कुछ तस्वीरें लीक हो गई हैं.

राही की शादी में अनुपमा खूब ड्रामा करने वाली है. तस्वीरें इस बात का सबूत हैं.

अनुपमा के सेट से सामने आईं इन तस्वीरों में राही और प्रेम दूल्हा दुल्हन के लिबास में नजर आ रहे हैं.

अनुपमा राही को विदा करने से पहले खूब दुलार देगी. इस दौरान अनुपम को अनुज की बहुत याद आएगी.

शादी के मंडप में जाने से पहले अनुपमा राही से लिपटकर खूब रोने वाली है. इस दौरान अनुपमा अपनी बेटी की नजर उतारेगी.

अनुपमा और राही का ये प्यार देखकर तो फैंस भी काफी इमोशनल हो गए हैं. हालांकि राही का ब्राइडल लहंगा फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है.

तस्वीर में प्रेम भी हूबहू अनुज की तरह शेरवानी और पगड़ी लगाए नजर आ रहा है. राही और प्रेम का ये अंदाज देखकर फैंस को अनुज अनुपमा की याद आ गई है.

राही ने ठीक वैसा ही लहंगा पहना है जैसा कि अनुपमा ने अनुज से सात फेरे लेते समय पहना था.

