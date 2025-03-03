राही की शादी में बाल्टी भर-भरकर आंसू बहाएगी अनुपमा, सेट से लीक हुईं...
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 03, 2025
सीरियल अनुपमा में जल्द ही राही और प्रेम शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. इसी बीच अनुपमा के सेट की कुछ तस्वीरें लीक हो गई हैं.
Source:
Instagram
राही की शादी में अनुपमा खूब ड्रामा करने वाली है. तस्वीरें इस बात का सबूत हैं.
Source:
Instagram
अनुपमा के सेट से सामने आईं इन तस्वीरों में राही और प्रेम दूल्हा दुल्हन के लिबास में नजर आ रहे हैं.
Source:
Instagram
अनुपमा राही को विदा करने से पहले खूब दुलार देगी. इस दौरान अनुपम को अनुज की बहुत याद आएगी.
Source:
Instagram
शादी के मंडप में जाने से पहले अनुपमा राही से लिपटकर खूब रोने वाली है. इस दौरान अनुपमा अपनी बेटी की नजर उतारेगी.
Source:
Instagram
अनुपमा और राही का ये प्यार देखकर तो फैंस भी काफी इमोशनल हो गए हैं. हालांकि राही का ब्राइडल लहंगा फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है.
Source:
Instagram
तस्वीर में प्रेम भी हूबहू अनुज की तरह शेरवानी और पगड़ी लगाए नजर आ रहा है. राही और प्रेम का ये अंदाज देखकर फैंस को अनुज अनुपमा की याद आ गई है.
Source:
Instagram
राही ने ठीक वैसा ही लहंगा पहना है जैसा कि अनुपमा ने अनुज से सात फेरे लेते समय पहना था.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: नाईट पार्टी के लिए परफेक्ट हैं उर्वशी के ये वेस्टर्न ड्रेसेस, आपकी खूबसूरती लूट लेगी महफिल
अगली वेब स्टोरी देखें.