शादी से पहले फिर बेकाबू हुआ अनुपमा का दामाद, कैमरे के आगे...
Shivani Duksh
Source:
Instagram
| Feb 27, 2025
सीरियल अनुपमा के सेट की कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में प्रेम और राही रोमांस करते नजर आ रहे हैं.
शादी से पहले प्रेम और राही की शादी की रस्मों को निभाया जा रहा है जिसमें पूरा परिवार धमाल मचा रहा है.
माना जा रहा है कि जल्द ही माही काव्या की तरह राही की जिंदगी को तबाह करने वाली है.
खबर है कि आने वाले एपिसोड्स में राही की बजाय माही से प्रेम की शादी हो जाएगी. ऐसा होते ही पूरी कहानी ही पलट जाएगी.
मौका मिलते ही प्रेम और राही ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया है. लोग प्रेम और राही का रोमांस खूब पसंद कर रहे हैं.
प्रेम का बाप भी इस बार मौके का पूरा फायदा उठाने वाला है. ऐसे में राही की शादी में इस बार खूब तमाशा होने वाला है.
वहीं अनुपमा भी प्रेम और राही की शादी में बेइज्जती का कड़वा घूंट पीने वाली है.
शादी की रस्मों के दौरान प्रेम और राही को जमकर रोमांस करने का मौका मिल रहा है. हालांकि माही प्रेम और राही को साथ देखकर खुश नहीं है.
