Anupama: चौथी बार दुल्हन बनेगी अनुपमा, बुढ़ापे में चढ़ी जवानी

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 05, 2024

खबर आ रही है कि अनुपमा जल्द ही शादी करने वाली है।

अनुपमा चौथी बार शादी करने वाली है।

अनुपमा अनुज को माफ कर देगी।

अनुज अनुपमा से शादी करने के लिए कहेगा।

अनुपमा अनुज को मना नहीं कर पाएगी।

परिवार के लोग भी अनुपमा की शादी में शामिल होंगे।

अमेरिका जाने से पहले अनुपमा ने अनुज को तलाक दे दिया था।

इस बार आध्या अपनी मां को दुल्हन बनाएगी।

