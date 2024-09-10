असल जिंदगी में बहू से ज्यादा पढ़ी लिखी है 'अनुपमा'

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 10, 2024

अनुपमा फेम रूपाली गांगुली पर्दे पर अनपढ़ का रोल प्ले कर रही हैं।

रियल लाइफ में रूपाली गांगुली बहुत ही एजुकेटेड वीमेन हैं।

रूपाली गांगुली ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है।

होटल मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करने के बाद रूपाली गांगुली ने एक्टिंग की ओर रुख किया था।

रूपाली गांगुली एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी की भी मालकिन हैं।

रूपाली ने अपने करियर की शुरुआत 7 साल की उम्र में फिल्म 'साहेब' से की थी।

वहीं अनुपमा की बहू किंजल उर्फ निधि शाह ने मुंबई के मीठीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है।

ग्रेजुएशन करने के बाद निधि शाह ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था।

फिल्मी दुनिया में पहचान नहीं मिलने पर निधि शाह ने टीवी इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाया।

