असल जिंदगी में बहू से ज्यादा पढ़ी लिखी है 'अनुपमा'
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 10, 2024
अनुपमा फेम रूपाली गांगुली पर्दे पर अनपढ़ का रोल प्ले कर रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
रियल लाइफ में रूपाली गांगुली बहुत ही एजुकेटेड वीमेन हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
रूपाली गांगुली ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है।
Source:
Bollywoodlife.com
होटल मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करने के बाद रूपाली गांगुली ने एक्टिंग की ओर रुख किया था।
Source:
Bollywoodlife.com
रूपाली गांगुली एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी की भी मालकिन हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
रूपाली ने अपने करियर की शुरुआत 7 साल की उम्र में फिल्म 'साहेब' से की थी।
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अनुपमा की बहू किंजल उर्फ निधि शाह ने मुंबई के मीठीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है।
Source:
Bollywoodlife.com
ग्रेजुएशन करने के बाद निधि शाह ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्मी दुनिया में पहचान नहीं मिलने पर निधि शाह ने टीवी इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाया।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: छोटी या बड़ी? अंबानी फैमिली की कौन सी बहू है ज्यादा पढ़ी लिखी?
अगली वेब स्टोरी देखें.