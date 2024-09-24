'अनुपमा' में लीप आने से पहले ही बदला रुपाली गांगुली का अंदाज
हाल ही में रुपाली गांगुली ने अपनी ट्रॉफी के साथ फोटोज शेयर किए हैं।
इन तस्वीरों में रुपाली गांगुली कमाल लग रही हैं।
रुपाली गांगुली का ये लुक स्टार परिवार अवॉर्ड में दिखा था।
मौका मिलते ही रुपाली गांगुली ने जमकर पोज दिए हैं।
लोग रुपाली गांगुली के देसी लुक की खूब तारीफ कर रहे हैं।
खबर आ रही है कि सीरियल अनुपमा से रुपाली गांगुली का पत्ता साफ होने वाला है।
रुपाली गांगुली के शो में जल्द ही जनरेशन लीप देखने को मिलेगा।
बताया जा रहा है कि लीप के बाद अनुज और अनुपमा फिर अलग हो जाएंगे।
