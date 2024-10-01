अनुपमा में लीप के पहले बदले रुपाली गांगुली के तेवर

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 01, 2024

सीरियल अनुपमा के लीप की खबरें आते ही रुपाली गांगुली का अंदाज ही बदल गया है.

दरअसल रुपाली गांगुली अब एक नए लुक में नजर आ रही है.

रुपाली गांगुली ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर कुछ नई तस्वीरें अपलोड की है.

रुपाली गांगुली इन तस्वीरों में गोल्डन कलर का ड्रेस पहने हुए है, जिसमें वो खूबसूरत लग रही है.

सीरियल अनुपमा में भी हर दिन बड़े- बड़े ट्विस्ट आते रहते हैं. शो अनुपमा में अब लीप की खबरें आ रही है.

रिपोर्ट के मुताबिक अनुपमा के मेकर्स लीप का सहारा लेने वाले हैं.

रुपाली गांगुली का न्यू लुक फैंस काफी पसंद कर रहे है.

अनुपमा में लीप के बाद रुपाली गांगुली बूढ़ी नजर आने वाली हैं.

