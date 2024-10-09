इस बात का मातम मना रहे हैं 'अनुपमा' के फैंस, कर डाली ये भविष्यवाणी
Oct 09, 2024
सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो सामने आने के बाद ही फैंस काफी परेशान हैं.
हाल ही में अनुपमा का नया प्रोमो शेयर किया गया है.
इस प्रोमो में रुपाली गांगुली शो की नई लीड से मिलना रही हैं.
नई लीड को देखने के बाद रुपाली गांगुली के फैंस इमोशनल हो रहे हैं.
फैंस कह रहे हैं कि अब रुपाली गांगुली स्टारडम खत्म हो जाएगा.
लोगों को लग रहा है कि रुपाली गांगुली को अब शो में इतना भाव नहीं मिलेगा.
इस बात का डर फैंस को अभी से लगने लगा है.
लोग रह रहे हैं कि रुपाली गांगुली का रोल कम होने से शो की रेटिंग पर असर पड़ेगा.
