नई अनुपमा बनने के लिए परफेक्ट हैं शिवांगी जोशी, सबूत हैं ये 7 फोटोज

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 24, 2024

हाल ही में टीवी अदाकारा शिवांगी जोशी को सीरियल अनुपमा के लिए अप्रोच किया गया है।

शिवांगी जोशी सीरियल अनुपमा में लीड रोल निभाने के लिए परफेक्ट हैं।

शिवांगी जोशी ने की बार रो रोकर टीआरपी बटोरी है।

रुपाली गांगुली की तरह शिवांगी जोशी का फैन बेस भी बहुत तगड़ा है।

शिवांगी जोशी को लोग टीवी की संस्कारी बहू के तौर पर जानते हैं।

शिवांगी जोशी देसी लुक में कई बार हंगामा मचा चुकी हैं।

शिवांगी जोशी राजन शाही के फेवरेट लोगों की लिस्ट में आती हैं।

रुपाली गांगुली की तरह शिवांगी जोशी भी लंबा चौड़ा भाषण देना जानती हैं।

