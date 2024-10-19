Anupama: स्मृति ईरानी ने शो में अपनी एंट्री की खबरों को बताया 'फेक'
Ankita Kumari
| Oct 19, 2024
स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में नया ट्विस्ट आने वाला है.
टीवी सीरियल 'अनुपमा' में लीप आ गया है और कहानी पूरी तरह बदल गई है.
लीप के बाद कहानी के साथ-साथ शो के किरदार में भी बदलाव आया है.
स्मृति ईरानी के टीवी में कमबैक को लेकर खबरें जोरों पर थीं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्मृति ईरानी शो 'अनुपमा' में कैमियो रोल प्ले करने वाली थीं.
अब स्मृति ईरानी ने खुद इस बात को फेक बताया है.
बता दें, स्मृति ईरानी को एकता कपूर के चर्चित शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी के रोल से घर-घर में पहचान मिली.
स्मृति ईरानी 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनीं.
