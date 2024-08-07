अनुपमा की स्टारकास्ट के रियल लाइफ पार्टनर
टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने 13 साल पहले अश्विन के वर्मा से शादी की थी।
एक्टर सुधांशु पांडे की पत्नी मोना सिंह है।
गौरव खन्ना की पत्नी का नाम आकांक्षा चमोला हैं।
मदालसा शर्मा और महाक्षय चक्रवर्ती 2018 में शादी के बंधन में बंधे थे।
'बा' उर्फ अल्पना बुच के पति मेहुल बुच हैं।
अरविंद वैद्य की पत्नी का नाम जयश्री वैद्य है।
यशदीप उर्फ वकार शेख की पत्नी शबनम शेख है।
निधि शाह ने बताया था की वो 9 साल से हरीश चंदनानी को डेट कर रही थीं, लेकिन उनका अब ब्रेकअप हो गया है।
वहीं सुकृति कांडपाल और मुस्कान बामने अभी तक सिंगल हैं।
