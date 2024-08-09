इन हसीनाओं के चेहरे पर चांर चांद लगाता है होठों का तिल
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 09, 2024
प्रतीक्षा होंमुखे का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।
Source:
Instagram
मोहिना कुमारी के चेहरे पर भी तिल है जो कि गौर से देखने पर ही दिखता है।
Source:
Instagram
सृति झा के गाल का तिल अक्सर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है।
Source:
Instagram
निधि शाह का तिल उनकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है।
Source:
Instagram
सोनारिका भदौरिया का तिल कई बार लोगों की नींद उड़ा चुका है।
Source:
Instagram
सौम्या टंडन भी अक्सर अपने चेहरे के तिल को फ्लॉन्ट करना नहीं भूलतीं।
Source:
Instagram
हिमांशी खुराना ने तो मस्से के दम पर बिग बॉस के फैंस का दिल जीत लिया था।
Source:
Instagram
अनीता हसनंदानी ने अपने मस्से के दमपर पूरे बॉलीवुड को हिला दिया था।
Source:
Instagram
पूजा बनर्जी के तिल ने उनकी खूबसूरती को बढ़ाने का काम किया है।
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: 'ग्यारह ग्यारह' समेत ओटीटी पर जरूर देखें ये 9 फैंटेसी मूवीज-सीरीज
अगली वेब स्टोरी देखें.