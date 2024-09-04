बीच सड़क पर गुंडागर्दी की शिकार हो चुकी हैं अनुपमा स्टार रुपाली गांगुली

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 04, 2024

एक समय ऐसा भी था जब टीवी अदाकारा रुपाली गांगुली सच में गुंडों के बीच में फंस गई थीं।

Source: Instagram

सालों पहले रुपाली गांगुली अपने बेटे के साथ जा रही थीं।

Source: Instagram

रास्ते में रुपाली गांगुली की कार का एक्सीडेंट हो गया।

Source: Instagram

कार में सवार लोगों ने रुपाली गांगुली को रास्ते में रोक लिया।

Source: Instagram

इन लोगों ने रुपाली गांगुली के साथ बद्सलूकी की।

Source: Instagram

गुंडों ने रुपाली गांगुली की कार के शीशे तोड़ दिए।

Source: Instagram

इस दौरान रुपाली के चोट लग गई थी। इनके सिर से खून निकलने लगा था।

Source: Instagram

इतना ही नहीं ये लोग रुपाली गांगुली को गालियां दे रहे थे।

Source: Instagram

इन लोगों की हरकतें देखकर रुपाली गांगुली का बेटा डर गया था।

Source: Instagram

रुपाली गांगुली ने ये किस्सा एक इंटरव्यू में बताया था।

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: प्राइम वीडियोज पर मौजूद हैं आमिर खान की ये ब्लॉकबस्टर फिल्में

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.