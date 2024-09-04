बीच सड़क पर गुंडागर्दी की शिकार हो चुकी हैं अनुपमा स्टार रुपाली गांगुली
एक समय ऐसा भी था जब टीवी अदाकारा रुपाली गांगुली सच में गुंडों के बीच में फंस गई थीं।
सालों पहले रुपाली गांगुली अपने बेटे के साथ जा रही थीं।
रास्ते में रुपाली गांगुली की कार का एक्सीडेंट हो गया।
कार में सवार लोगों ने रुपाली गांगुली को रास्ते में रोक लिया।
इन लोगों ने रुपाली गांगुली के साथ बद्सलूकी की।
गुंडों ने रुपाली गांगुली की कार के शीशे तोड़ दिए।
इस दौरान रुपाली के चोट लग गई थी। इनके सिर से खून निकलने लगा था।
इतना ही नहीं ये लोग रुपाली गांगुली को गालियां दे रहे थे।
इन लोगों की हरकतें देखकर रुपाली गांगुली का बेटा डर गया था।
रुपाली गांगुली ने ये किस्सा एक इंटरव्यू में बताया था।
