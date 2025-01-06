बुढ़ापे में Anupama को फिर चढ़ी जवानी, अफवाहें फैलाने वालों को ऐसे दिखाया ठेंगा
Jan 06, 2025
रुपाली गांगुली ने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं.
रुपाली गांगुली इन तस्वीरों में पिंक कलर के सूट में नजर आ रही हैं.
फैंस अनुपमा स्टार रुपाली गांगुली की तस्वीरों में कमाल लग रही हैं.
तस्वीरों को शेयर करते हुए रुपाली गांगुली ने लिखा कि वो एक ने अंदाज में नए साल की शुरुआत करने वाली हैं.
तस्वीरों में अनुपमा स्टार रुपाली गांगुली की स्माइल देखते ही बन रही है.
हाल ही में खबर आई थी कि रुपाली गांगुली सीरियल अनुपमा को छोड़ रही हैं.
रुपाली गांगुली पर आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने अलीशा परवीन को अनुपमा से बाहर करवाया है.
इन तस्वीरों को शेयर करके रुपाली गांगुली ने साबित कर दिया है कि उनको इन अफवाहों से फर्क नहीं पड़ता.
