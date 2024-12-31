कभी 50 रुपए बचाने के लिए 15 किमी पैदल चलती थीं Rupali Ganguly, आज खेलती हैं नोटों में

Dec 31, 2024

सीरियल अनुपमा स्टार रुपाली गांगुली एक समय में तंगहाली का सामना कर चुकी हैं.

पिता की मौत के बाद रुपाली गांगुली के हालात काफी खराब हो गए थे.

उस जमाने में रुपाली गांगुली थिएटर में काम किया करती थीं.

रुपाली गांगुली 50 रुपए बचाने के लिए 15 किमी पैदल चला करती थीं.

उस जमाने में रुपाली गांगुली वर्ली से पृथ्वी थिएटर जुहू तक पैदल चलती थीं.

एक्टिंग करने के बदले में रुपाली गांगुली को उस समय एक समोसा फ्री मिलता था.

थिएटर के बाद रुपाली गांगुली ने टीवी की तरफ रुख किया. रुपाली गांगुली टीवी के कई बड़े शोज में काम कर चुकी हैं.

सीरियल अनुपमा ने रुपाली गांगुली के फेम को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया.

