कभी पैरिस तो कभी लंदन, इतने ठाठ-बाट से जिंदगी जीती है रुपाली गांगुली की सौतेली बेटी
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 13, 2024
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको ईशा वर्मा की लाइफस्टाइल के बारे में बताने जा रहे हैं.
Source:
Instagram
ईशा वर्मा अपनी बोल्डनेस दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं.
Source:
Instagram
ईशा वर्मा को जब भी समय मिलता है वो घूमने निकल जाती हैं.
Source:
Instagram
ईशा वर्मा दुबई, लंदन और पैरिस जैसी जगहों पर समय बिता चुकी हैं.
Source:
Instagram
ईशा वर्मा को अक्सर महंगे महंगे ब्रॉड पहने देखा जाता है.
Source:
Instagram
रुपाली गांगुली की सौतेली बेटी ईशा वर्मा ने अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी की है.
Source:
Instagram
रुपाली गांगुली की सौतेली बेटी ईशा वर्मा की उम्र फिलहाल 26 साल है.
Source:
Instagram
रुपाली गांगुली की सौतेली बेटी को अक्सर महंगे से महंगे रेस्टोरेंट्स में एक्सप्लोर करते देखा जाता है.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: बॉलीवुड के इस एक्टर ने गुड़गांव के आश्रम में की थी शादीशुदा एक्ट्रेस से शादी
अगली वेब स्टोरी देखें.