इन टीवी सेलेब्स को 1 एड से मिल जाते हैं लाखों रूपये

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 19, 2024

रुपाली गांगुली एक एड में काम करने के लिए करीब तीन लाख रुपए लेती हैं।

दिव्यांका त्रिपाठी की फीस एक लाख रुपए है।

टीवी से गायब चल रहीं आयशा सिंह का काम 80 हजार स चल जाता है।

तेजस्वी प्रकाश अपनी शक्ल दिखाने के लिए करीब 2 लाख रुपए चार्ज करती हैं।

गौरव खन्ना की फीस भी एक लाख रुपए से ऊपर है।

बीमार चल रहीं हिना खान काम करने के लिए 2 लाख चार्ज करती हैं।

बिग बॉस 18 में नजर आने वाले धीरज धूपर करीब 2 लाख चार्ज करते हैं।

जेनिफर विंगेट की फीस करीब 2 लाख रुपए है।

कपिल शर्मा की फीस भी किसी टीवी स्टार से कम नहीं है।

