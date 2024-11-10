अनुपमा स्टार रुपाली गांगुली को मिला 'काला जादू करने वाली बंगालन' का टैग, जानिए क्यों?
Shivani Duksh
अपनी पर्सनल लाइफ के चलते रुपाली गांगुली एक बार फिर से ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ गई हैं.
हाल ही में रुपाली गांगुली की सौतेली बेटी ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
इसी बीच रुपाली गांगुली के मुंहबोले भाई मेहुल निसार उनके सपोर्ट में उतर आए हैं.
मेहुल निसार ने एक पोस्ट शेयर करके दावा किया है कि रुपाली गांगुली ने कुछ नहीं किया है और वो अपनी बहन के साथ हमेशा खड़े हैं.
ये पोस्ट सामने आते ही लोगों ने रुपाली गांगुली और मेहुल दोनों को निशाने पर ले लिया है.
लोगों ने रुपाली गांगुली की तुलना जादू टोना करने वाली बंगालन से करना शुरू कर दिया है.
लोग कह रहे हैं कि रुपाली गांगुली टीवी पर पॉजिटिव किरदार निभाती है लेकिन असल वो एक वैम्प हैं.
कुछ लोग तो रुपाली गांगुली को काव्या तक कहकर बुला रहे हैं.
एक यूजर ने लिखा, रुपाली गांगुली डबल फेस वाली इंसान है. वहीं लोग मेहुल को भी लताड़ रहे हैं.
लोग कह रहे हैं कि रुपाली गांगुली को सपोर्ट करते समय मेहुल को शर्म नहीं आई जो वो एक निगेटिव इंसान का साथ दे रहे हैं.
