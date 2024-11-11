लाख आरोप लगने के बाद भी रुपाली के कान पर नहीं रेंगी एक भी जूं? ये रहा सबूत
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 11, 2024
सौतेली बेटी के आरोप लगाने के बाद पहली बार रुपाली गांगुली एक इवेंट में नजर आई हैं.
रुपाली गांगुली की सौतेली बेटी ईशा वर्मा लगातार उन पर आरोप लगा रही हैं.
इसी बीच रुपाली गांगुली का एक वीडियो वायरल हो रहा है.
इस वीडियो में रुपाली गांगुली जमकर लटके झटके दिखाती नजर आ रही हैं.
इन वीडियोज और तस्वीरें देखकर लोग कह रहे हैं कि आरोपों का रुपाली गांगुली पर फर्क नहीं पड़ रहा है.
लोग रुपाली गांगुली का ये अंदाज हजम नहीं कर पा रहे हैं.
इस दौरान रुपाली गांगुली शिवांगी जोशी से टकरा गईं.
ईशा वर्मा ने आरोप लगाया कि रुपाली गांगुली ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी है.
