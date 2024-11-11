लाख आरोप लगने के बाद भी रुपाली के कान पर नहीं रेंगी एक भी जूं? ये रहा सबूत

सौतेली बेटी के आरोप लगाने के बाद पहली बार रुपाली गांगुली एक इवेंट में नजर आई हैं.

रुपाली गांगुली की सौतेली बेटी ईशा वर्मा लगातार उन पर आरोप लगा रही हैं.

इसी बीच रुपाली गांगुली का एक वीडियो वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में रुपाली गांगुली जमकर लटके झटके दिखाती नजर आ रही हैं.

इन वीडियोज और तस्वीरें देखकर लोग कह रहे हैं कि आरोपों का रुपाली गांगुली पर फर्क नहीं पड़ रहा है.

लोग रुपाली गांगुली का ये अंदाज हजम नहीं कर पा रहे हैं.

इस दौरान रुपाली गांगुली शिवांगी जोशी से टकरा गईं.

ईशा वर्मा ने आरोप लगाया कि रुपाली गांगुली ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी है.

