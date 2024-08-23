Anupama: दम तोड़ चुके अपने बैंड में सुधांशु पांडे ने फूंकी जान, देंगे BTS को टक्कर?

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 23, 2024

टीवी एक्टर सुधांशु पांडे ने फिर से अपने पुराने बैंड में जान डालने की तैयारी कर ली है।

Source: Instagram

अब जाकर सुधांशु पांडे ने फिर से अपने बैंड में जान डाली है।

Source: Instagram

सालों पहले सुधांशु पांडे एक बैंड में काम करते थे।

Source: Instagram

बीते दिन ही सुधांशु पांडे ने एक गाना रिलीज किया है।

Source: Instagram

सुधांशु पांडे के बैंड को देखकर लोगों को पुराने दिन याद आ गए हैं।

Source: Instagram

लोग कह रहे हैं कि सुधांशु पांडे का बैंड बीटीएस को कड़ी टक्कर दे सकता है।

Source: Instagram

बैंड मैंबर के तौर पर सुधांशु पांडे का लुक कमाल लग रहा है।

Source: Instagram

अब सोशल मीडिया पर सुधांशु पांडे का गाना गोरी अगेन धूम मचा रहा है।

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: TV की इन बहुओं को लगा विलेन बनने का चस्का, जमकर बटोर रही हैं TRP

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.