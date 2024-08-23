Anupama: दम तोड़ चुके अपने बैंड में सुधांशु पांडे ने फूंकी जान, देंगे BTS को टक्कर?
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 23, 2024
टीवी एक्टर सुधांशु पांडे ने फिर से अपने पुराने बैंड में जान डालने की तैयारी कर ली है।
Source:
Instagram
अब जाकर सुधांशु पांडे ने फिर से अपने बैंड में जान डाली है।
Source:
Instagram
सालों पहले सुधांशु पांडे एक बैंड में काम करते थे।
Source:
Instagram
बीते दिन ही सुधांशु पांडे ने एक गाना रिलीज किया है।
Source:
Instagram
सुधांशु पांडे के बैंड को देखकर लोगों को पुराने दिन याद आ गए हैं।
Source:
Instagram
लोग कह रहे हैं कि सुधांशु पांडे का बैंड बीटीएस को कड़ी टक्कर दे सकता है।
Source:
Instagram
बैंड मैंबर के तौर पर सुधांशु पांडे का लुक कमाल लग रहा है।
Source:
Instagram
अब सोशल मीडिया पर सुधांशु पांडे का गाना गोरी अगेन धूम मचा रहा है।
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: TV की इन बहुओं को लगा विलेन बनने का चस्का, जमकर बटोर रही हैं TRP
अगली वेब स्टोरी देखें.