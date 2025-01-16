एक जमाने में Anupama के इस सितारे को 'गे' समझते थे लोग, सेक्सुअलिटी पर खड़े किए थे सवाल

एक जमाने में Anupama के इस सितारे को 'गे' समझते थे लोग, सेक्सुअलिटी पर खड़े किए थे सवाल
Bollywoodlife.com | Jan 16, 2025
सीरियल अनुपमा में एक स्टार ऐसा भी है जिसे लोग गे समझने की गलती कर चुके हैं. एक इंटरव्यू में इस सितारे ने खुद ही इस बात का खुलासा किया था. इस एक्टर ने बताया था कि ये बात जानकर वो कैसे चौंक गए थे.
यहां हम बात कर रहे हैं टीवी एक्टर सुधांशु पांडे की जो कि अब शो में नहीं नजर आ रहे हैं. एक जमाना था जब लोगों ने सुधांशु पांडे की सेक्चुएलिटी पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे.
सुधांशु पांडे ने खुद इस बात का खुलासा किया था. एक इंटरव्यू में सुधांशु पांडे ने बताया, बैंड ऑफ ब्यॉज के समय ऐसा हुआ था. मेरे परिवार का हमारे पड़ोसी के यहां काफी उठना बैठना था. हम आपस में अच्छे दोस्त थे.
सुधांशु पांडे ने आगे बताया, एक बार हम सभी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे. यहां पर मैंने अपने गाने का एक स्टेप करके दिखाया. पता नहीं लोगों को क्या ही लगा. उन्होंने मुझे गे समझना शुरू कर दिया.
सुधांशु पांडे ने कहा, जो लोग जानते थे उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा. इस दौरान मेरे जानने वाले ने वहां मौजूद लोगों की बातें सुनीं. वो ये सब सुनकर चौंक गया. बाद में उसने मुझे ये बात बताई.
सुधांशु पांडे ने खुलासा किया, अपने बारे में इतनी बड़ी गलतफहमी के बारे में जानकर मुझे हंसी आ गई. उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खूब हंसा. लोग आपके बारे में कुछ भी बात करना शुरू कर देते हैं.
सुधांशु पांडे ने बताया, शायद उनको मेरा लुक देखकर ऐसा लगा होगा. उस जमाने में मैं क्लीन शेव हुआ करता था. ऐसे में गलतफहमी होना कोई बड़ी बात नहीं है.
गौरतलब है कि सुधांशु पांडे अब सीरियल अनुपमा में नहीं हैं. सुधांशु पांडे ने हाल ही में दावा किया था कि रुपाली गांगुली की वजह से शो से कई सितारों को बाहर निकाला गया है.
