एक जमाने में Anupama के इस सितारे को 'गे' समझते थे लोग, सेक्सुअलिटी पर खड़े किए थे सवाल

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 16, 2025

सीरियल अनुपमा में एक स्टार ऐसा भी है जिसे लोग गे समझने की गलती कर चुके हैं. एक इंटरव्यू में इस सितारे ने खुद ही इस बात का खुलासा किया था. इस एक्टर ने बताया था कि ये बात जानकर वो कैसे चौंक गए थे.

Source: Instagram

यहां हम बात कर रहे हैं टीवी एक्टर सुधांशु पांडे की जो कि अब शो में नहीं नजर आ रहे हैं. एक जमाना था जब लोगों ने सुधांशु पांडे की सेक्चुएलिटी पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे.

Source: Instagram

सुधांशु पांडे ने खुद इस बात का खुलासा किया था. एक इंटरव्यू में सुधांशु पांडे ने बताया, बैंड ऑफ ब्यॉज के समय ऐसा हुआ था. मेरे परिवार का हमारे पड़ोसी के यहां काफी उठना बैठना था. हम आपस में अच्छे दोस्त थे.

Source: Instagram

सुधांशु पांडे ने आगे बताया, एक बार हम सभी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे. यहां पर मैंने अपने गाने का एक स्टेप करके दिखाया. पता नहीं लोगों को क्या ही लगा. उन्होंने मुझे गे समझना शुरू कर दिया.

Source: Instagram

सुधांशु पांडे ने कहा, जो लोग जानते थे उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा. इस दौरान मेरे जानने वाले ने वहां मौजूद लोगों की बातें सुनीं. वो ये सब सुनकर चौंक गया. बाद में उसने मुझे ये बात बताई.

Source: Instagram

सुधांशु पांडे ने खुलासा किया, अपने बारे में इतनी बड़ी गलतफहमी के बारे में जानकर मुझे हंसी आ गई. उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खूब हंसा. लोग आपके बारे में कुछ भी बात करना शुरू कर देते हैं.

Source: Instagram

सुधांशु पांडे ने बताया, शायद उनको मेरा लुक देखकर ऐसा लगा होगा. उस जमाने में मैं क्लीन शेव हुआ करता था. ऐसे में गलतफहमी होना कोई बड़ी बात नहीं है.

Source: Instagram

गौरतलब है कि सुधांशु पांडे अब सीरियल अनुपमा में नहीं हैं. सुधांशु पांडे ने हाल ही में दावा किया था कि रुपाली गांगुली की वजह से शो से कई सितारों को बाहर निकाला गया है.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: सैफ अली खान और करीना कपूर के बड़े बेटे तैमूर की नैनी को मिलते हैं इतने पैसे, फीस सुनकर हो जाएंगे शॉक्ड

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.