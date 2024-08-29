प्रियंका चोपड़ा संग इश्क लड़ा चुके हैं अनुपमा के 'वनराज शाह'
Kavita
Aug 29, 2024
एक्टर सुधांशु पांडे ने सीरियल अनुपमा छोड़कर टीवी इंडस्ट्री को ही हिला दिया है।
हर कोई उनकी चर्चा कर रहा है और हम आपको उनका और प्रियंका चोपड़ा का किस्सा बताने वाले हैं।
साल 2005 में प्रियंका चोपड़ा की फिल्म यकीन रिलीज हुई थी, जिसमें अर्जुन रामपाल भी थे।
सुधांशु पांडे टीवी के अलावा कई बॉलीवुड फिल्में भी कर चुके हैं।
सुधांशु प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म यकीन में नजर आए थे।
कम ही लोग जानते हैं कि इस फिल्म में प्रियंका और सुधांशु पांडे के कई रोमांटिक सीन्स थे।
फिल्म की कहानी के मुताबिक, शादीशुदा प्रियंका सुधांशु संग अपना अफेयर रखती हैं।
इस फिल्म में सुधांशु का रोल काफी छोटा था, लेकिन उन्होंने कमाल का काम किया था।
सुधांशु पांडे सलमान खान की फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं।
हालांकि, उन्हें असली पॉपुलैरिटी सीरियल अनुपमा से ही मिली है।
