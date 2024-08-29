अनुपमा को रातों-रात छोड़ गए ये 10 कलाकार, मेकर्स की मोटी रकम को मारी लात

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Aug 29, 2024

सीरियल अनुपमा में सुधांशु पांडे वनराज के रोल में छा गए थे, लेकिन उन्होंने अचानक ही शो छोड़ दिया।

अधिक मेहता लीप के बाद कुछ एपिसोड में दिखे, लेकिन उनके हाथ दूसरा प्रोजेक्ट लग गया है।

अनेरी वजानी एक्टिंग छोड़ कृष्ण भक्ति में लीन हो गई हैं।

आशीष मेहरोत्रा ने अनुपमा को रियलिटी शो के लिए छोड़ दिया था।

अश्लेषा सांवत भी ये शो छोड़ चुकी हैं। उनका नया शो आ गया है।

जसवीर कौर भी शो से जा चुकी हैं। वह शो में अनुपमा की दोस्त देविका के रोल में आती हैं।

मुस्कान बामने ने मां का रोल निभाने से मना करते हुए शो छोड़ दिया था।

पारस कलनावत को अचानक ही इस शो से निकाल दिया था, जिसके बाद काफी विवाद हुआ।

सागर पारेख भी इस शो को अलविदा कह चुके हैं। वह समर के रोल में छा गए थे।

अल्मा हुसैन शो छोड़ चुकी हैं। वह कुछ ही एपिसोड में दिखी थीं।

