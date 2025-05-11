'अनुपमा' के वनराज का दिखा गजब का ट्रांसफॉर्मेशन, 50 की उम्र में किया...
Shivani Duksh
| May 11, 2025
सीरियल अनुपमा स्टार सुधांशु पांडे एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में सुधांशु पांडे ने एक फोटोशूट करवाया है.
इन तस्वीरों में सुधांशु पांडे ने किसी 18 साल के लड़के की तरह फोटशूट करवाया है. फैंस सुधांशु पांडे का ये अंदाज देखकर चौंक गए हैं.
लोग सुधांशु पांडे को तस्वीरों में पहचान ही नहीं पा रहे हैं. कुछ समय में ही सुधांशु पांडे ने अपना लुक बदल लिया है.
सुधांशु पांडे को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो दो बच्चों के बाप हैं. सुधांशु पांडे का ट्रांसफॉर्मेशन कमाल लग रहा है.
यही वजह है जो कुछ समय में ही सुधांशु पांडे का लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. फैंस सुधांशु पांडे की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं,
लोगों का कहना है कि सुधांशु पांडे ने श्वेता तिवारी की तरह उम्र को गच्चा देना सीख लिया है.
उम्र बढ़ने के बाद भी सुधांशु पांडे पर जवानी छाई हुई है. सीरियल अनुपमा में तो सुधांशु पांडे बिल्कुल अलग ही नजर आते थे.
लोग पूछ रहे हैं कि अपनी बढ़ती उम्र को रोकने के लिए सुधांशु पांडे खाने में क्या खाते हैं.
