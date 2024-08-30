Anupama: शो में होगी सुधांशु पांडे की ट्विस्ट के साथ वापसी? खुल गया राज

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Aug 30, 2024

टीवी सीरियल अनुपमा को सुधांशु पांडे ने अलविदा कह दिया है।

उनके जाने से फैंस काफी ज्यादा निराश हो गए हैं और उन्हें फिस से शो में देखना चाहते हैं।

अब सवाल बन रह है कि क्या सुधांशु पांडे फिर से अनुपमा में एंट्री ले सकते हैं?

सुधांशु पांडे से बॉम्बे टाइम्स के इंटरव्यू में यह सवाल भी किया गया, जिसका जवाब उन्होंने दिया।

सुधांशु से पूछा गया कि क्या वह फिर से अनुपमा में नजर आएंगे?

इस पर एक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि वह अनुपमा में नजर अब नहीं आएंगे।

सुधांशु ने बताया कि वह अगर एक चीज छोड़ देते हैं, तो उससे मूवऑन होना ही सही समझते हैं।

एक्टर ने बताया कि वह फिर से पुरानी जगह पर पलटकर जाना पसंद नहीं करते।

बता दें कि सुधांशु पांडे बीते चार साल से अनुपमा से जुड़े हुए थे।

इस शो में वह वनराज शाह के रोल में घर-घर में छा गए थे।

