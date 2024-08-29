Anupama: वनराज के जाते ही इन 8 चीजों को मिस करेंगे फैंस

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 29, 2024

सुधांशु पांडे के जाने के बाद फैंस इन 8 बातों को काफी मिस करने वाले हैं।

Source: Bollywoodlife.com

वनराज का गुस्सा अब अनुपमा में दोबारा देखने को नहीं मिलेगा।

Source: Bollywoodlife.com

सुधांशु पांडे के एक्सप्रेशन्स को भला कोई कैसे भूल सकता है।

Source: Bollywoodlife.com

आज के समय में इतना हैंडसम पापा खोज पाना काफी मुश्किल है।

Source: Bollywoodlife.com

अब अनुपमा किसको जमकर जलीकटी बातें सुनाएगी।

Source: Bollywoodlife.com

वनराज के जाने से डिंपल हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी।

Source: Bollywoodlife.com

अब सीरियल अनुपमा में अमीर बनने का ख्वाब आखिर कौन देखेगा।

Source: Bollywoodlife.com

अब अनुज का बिजनेस हड़पने वाला भी कोई नहीं होगा।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बिलेनियर हैं रिया चक्रवर्ती के रुमर्ड बॉयफ्रेंड निखिल कामथ

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.