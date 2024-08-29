Anupama: वनराज के जाते ही इन 8 चीजों को मिस करेंगे फैंस
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 29, 2024
सुधांशु पांडे के जाने के बाद फैंस इन 8 बातों को काफी मिस करने वाले हैं।
वनराज का गुस्सा अब अनुपमा में दोबारा देखने को नहीं मिलेगा।
सुधांशु पांडे के एक्सप्रेशन्स को भला कोई कैसे भूल सकता है।
आज के समय में इतना हैंडसम पापा खोज पाना काफी मुश्किल है।
अब अनुपमा किसको जमकर जलीकटी बातें सुनाएगी।
वनराज के जाने से डिंपल हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी।
अब सीरियल अनुपमा में अमीर बनने का ख्वाब आखिर कौन देखेगा।
अब अनुज का बिजनेस हड़पने वाला भी कोई नहीं होगा।
