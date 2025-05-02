छप्परफाड़ आएगी 'अनुपमा' की TRP, रुपाली गांगुली को करने होंगे ये 7 काम
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| May 02, 2025
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अनुपमा की रेटिंग बढ़ाने के लिए राजन शाही को क्या काम करना चाहिए.
Source:
Instagram
सबसे पहले तो मेकर्स को अनुपमा की बकबक पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा. अब लोग अनुपमा की बकवास जरा भी नहीं सुनना चाहते.
Source:
Instagram
फैंस को लगता है कि अब अनुपमा की कहानी से शाह परिवार का पत्ता साफ हो जाना चाहिए. अनुपमा इन किरदारों के बिना भी चल सकता है.
Source:
Instagram
अनुपमा की कहानी में एक बार फिर से गौरव खन्ना की एंट्री होनी चाहिए. फैंस आज भी अनुपमा और अनुज को साथ देखना चाहते हैं.
Source:
Instagram
अनुपमा की कहानी में मेकर्स को कुछ और मजेदार किरदारों की एंट्री करवानी चाहिए. राघव के आने के बाद अनुपमा की कहानी में उछाल देखने को मिला है.
Source:
Instagram
अनुपमा की स्टोरी लाइन को अब थोड़ा बदलने की जरूरत है. हर बार अनुपमा को बेचारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है.
Source:
Instagram
अनुपमा की कहानी काफी बकवास हो चुकी है. ऐसे में मेकर्स को अनुपमा का कोई भी लव एंगल लेने से बचना चाहिए. जैसे इस समय अनुपमा का नाम जबरदस्ता राघव के साथ जोड़ा जा रहा है.
Source:
Instagram
अनुपमा अपने शो में परदादी बन गई है. हालांकि अनुपमा को देखकर तो ऐसा जरा भी नहीं लगता. राजन शाही को अपने शो के किरदारों के मेकअप पर ध्यान देने की जरूरत है.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: तो इस शख्स ने तबाह की पूनम पांडे की जिंदगी, ऐसे खुली पोल
अगली वेब स्टोरी देखें.