छप्परफाड़ आएगी 'अनुपमा' की TRP, रुपाली गांगुली को करने होंगे ये 7 काम

अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अनुपमा की रेटिंग बढ़ाने के लिए राजन शाही को क्या काम करना चाहिए.

सबसे पहले तो मेकर्स को अनुपमा की बकबक पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा. अब लोग अनुपमा की बकवास जरा भी नहीं सुनना चाहते.

फैंस को लगता है कि अब अनुपमा की कहानी से शाह परिवार का पत्ता साफ हो जाना चाहिए. अनुपमा इन किरदारों के बिना भी चल सकता है.

अनुपमा की कहानी में एक बार फिर से गौरव खन्ना की एंट्री होनी चाहिए. फैंस आज भी अनुपमा और अनुज को साथ देखना चाहते हैं.

अनुपमा की कहानी में मेकर्स को कुछ और मजेदार किरदारों की एंट्री करवानी चाहिए. राघव के आने के बाद अनुपमा की कहानी में उछाल देखने को मिला है.

अनुपमा की स्टोरी लाइन को अब थोड़ा बदलने की जरूरत है. हर बार अनुपमा को बेचारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है.

अनुपमा की कहानी काफी बकवास हो चुकी है. ऐसे में मेकर्स को अनुपमा का कोई भी लव एंगल लेने से बचना चाहिए. जैसे इस समय अनुपमा का नाम जबरदस्ता राघव के साथ जोड़ा जा रहा है.

अनुपमा अपने शो में परदादी बन गई है. हालांकि अनुपमा को देखकर तो ऐसा जरा भी नहीं लगता. राजन शाही को अपने शो के किरदारों के मेकअप पर ध्यान देने की जरूरत है.

