छप्परफाड़ आएगी 'अनुपमा' की TRP, रुपाली गांगुली को करने होंगे ये 7 काम

अनुपमा की कहानी काफी बकवास हो चुकी है. ऐसे में मेकर्स को अनुपमा का कोई भी लव एंगल लेने से बचना चाहिए. जैसे इस समय अनुपमा का नाम जबरदस्ता राघव के साथ जोड़ा जा रहा है. Source: Instagram