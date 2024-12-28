2025 में भी नहीं सुधरेगी Anupama की TRP अगर नहीं सुधारी ये 7 गलतियां, पड़ जाएंगे लेने के देने
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 27, 2024
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अनुपमा किस वजह से साल 2025 में बंद होने की कागार पर पहुंच सकता है.
रुपाली गांगुली की खराब होती इमेज अनुपमा की रेटिंग को लगातार नुकसान पहुंचा रही है. मेकर्स को इसका कुछ करना चाहिए.
अनुपमा की कहानी में लगातार हो रह बदलाव अब फैंस को खास पसंद नहीं आ रहे हैं.
अलीशा परवीन को रातों रात शो से बाहर करके मेकर्स ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है.
अनुपमा में आए नए किरदार कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं.
अनुपमा बुढ़ापे में भी पन्ने भरभरकर ज्ञान देती है, अब लोग अनुपमा की बकवास नहीं सुनना चाहते. मेकर्स को ये बात समझनी होगी.
राजन शाही को लग रहा है कि वो रुपाली के दम पर अनुपमा को आगे ले जा पाएंगे ये उनकी एक गलतफहमी है जो कि जल्द दूर हो जाएगी.
मेकर्स को अनुपमा की कहानी पर और भी ज्यादा फोकस करना चाहिए. शो की कहानी अब बकवास हो चुकी है.
