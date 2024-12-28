2025 में भी नहीं सुधरेगी Anupama की TRP अगर नहीं सुधारी ये 7 गलतियां, पड़ जाएंगे लेने के देने

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Dec 27, 2024

अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अनुपमा किस वजह से साल 2025 में बंद होने की कागार पर पहुंच सकता है.

Source: Instagram

रुपाली गांगुली की खराब होती इमेज अनुपमा की रेटिंग को लगातार नुकसान पहुंचा रही है. मेकर्स को इसका कुछ करना चाहिए.

Source: Instagram

अनुपमा की कहानी में लगातार हो रह बदलाव अब फैंस को खास पसंद नहीं आ रहे हैं.

Source: Instagram

अलीशा परवीन को रातों रात शो से बाहर करके मेकर्स ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है.

Source: Instagram

अनुपमा में आए नए किरदार कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं.

Source: Instagram

अनुपमा बुढ़ापे में भी पन्ने भरभरकर ज्ञान देती है, अब लोग अनुपमा की बकवास नहीं सुनना चाहते. मेकर्स को ये बात समझनी होगी.

Source: Instagram

राजन शाही को लग रहा है कि वो रुपाली के दम पर अनुपमा को आगे ले जा पाएंगे ये उनकी एक गलतफहमी है जो कि जल्द दूर हो जाएगी.

Source: Instagram

मेकर्स को अनुपमा की कहानी पर और भी ज्यादा फोकस करना चाहिए. शो की कहानी अब बकवास हो चुकी है.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: Year Ender 2024: इस साल सुपर फ्लॉप रहीं ये फिल्में

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.