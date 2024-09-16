अनुपमा में काव्या बन छा जाएंगी ये हसीनाएं, नहीं याद आएंगी मदालसा शर्मा
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 16, 2024
आश्का गोराडिया टीवी से गायब हैं। वह काव्या के रोल में छा जाएंगी।
संजीदा शेख ओटीटी पर सक्रिय हैं। फैंस उन्हें इस रोल में देखना चाहते हैं।
रुबिना दिलैक भी अच्छे प्रोजेक्ट का इंतजार कर रही हैं, जो अनुपमा हो सकता है।
करिश्मा तन्ना टीवी से गायब हैं। वह काव्या बनकर फैंस को सरप्राइज दे सकती हैं।
अदा खान ने कई शो में नेगेटिव रोल निभाए हैं। फैंस अदा को काव्या के रोल में पसंद करेंगे।
जेनिफर विंगेट के कमबैक का फैंस इंतजार कर रहे हैं। काव्या रोल उनके लिए अच्छा रहेगा।
पारुल चौहान भी काव्या के रोल में फैंस को पसंद आएंगी।
अनिता हसनंदानी पर भी ये रोल काफी सूट करेगा। वह टीवी में कमबैक कर चुकी हैं।
हिना खान ने ग्रे शेड रोल निभाया है और वह काव्या बनकर परफेक्ट लगेगी।
