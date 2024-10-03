लीप के बाद 'अनुपमा' से गायब हो जाएंगे ये 7 किरदार

Oct 03, 2024

सीरियल अनुपमा में जल्द ही 15 साल का लीप आने वाला है.

लीप के बाद कई स्टारकास्ट शो को अलविदा कह देंगे.

निशी सक्सेना लीप के बाद शो से गायब हो जाएंगी.

टीटू उर्फ कुंवर अमरजीत सिंह शो को टाटा बाय-बाय कह देंगे.

तोषु उर्फ गौरव शर्मा का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.

औरा भटनागर लीप के बाद शो को छोड़ देंगी.

किंजल उर्फ निधी शाह का भी शो से पत्ता साफ हो जाएगा.

इस लिस्ट में एकता सरैया का नाम भी शामिल है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनुपमा फेम रुपाली गांगुली भी शो को अलविदा कह सकती हैं.

