Anupama: वनराज के इन कड़क डायलॉग्स को आज भी भुला नहीं पाए हैं फैंस
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 30, 2024
वनराज ने चार सालों में कई ऐसे डायलॉग्स बोले हैं जिनकी वजह से वो टीवी की दुनिया का सबसे बड़ा विलेन बन गया।


दादी की शादी नहीं होती है जैसा डायलॉग बोलकर वनराज ने सबको चौंका दिया था।


बाजार में जाकर बेचिए इसे...। इसका कोई एक रुपया तक नहीं देगा।


वनराज के इस डायलॉग ने अनुपमा के फैंस का दिमाग ही खराब कर दिया था।


इसके अलावा वनराज अनुपमा को बद्चलन, अनपढ़ और गंवार जैसे टैग भी दे चुका है।


निकल जाओ मेरे घर से... जाओ अपने अनुज के साथ हनीमून मनाने...।


ऐसा बोलकर वनराज ने अनुपमा को घर से निकाला था।


वनराज के डायलॉग्स लोग आज भी नहीं भुला पाते हैं।



