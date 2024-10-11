15 साल के लीप के बाद Anupama में होगी इन स्टार्स की एंट्री

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 11, 2024

सीरियल 'अनुपमा' में जल्द ही 15 साल का लीप आने वाला है.

रूपाली गांगुली के शो अनुपमा का नया प्रोमो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

अनुपमा के सामने आए प्रोमो में सभी नए स्टार्स नजर आ रहे हैं.

लीप आने के बाद 'अनुपमा' के कई सितारे शो को छोड़ देंगे.

वहीं, शो में लीप के बाद कई नए चेहरे देखने को मिलने वाले हैं.

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के शिवम खजूरिया लीप के बाद शो में नजर आने वाले हैं.

शो में आध्या का किरदार निभाने वाली औरा भटनागर शो को अलविदा कह देंगी.

'अनुपमा' में आध्या के किरदार में टीवी एक्ट्रेस अलिशा परवीन दिखेंगी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शो में टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी भी एंट्री ले सकती हैं.

