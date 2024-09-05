'अनुपमा' को लात मार चुके हैं ये सितारे
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 05, 2024
जूही परमार ने 'अनुपमा' के ऑफर को लात मारी थी।
जय सोनी को 'अनुपमा' में समर का रोल को ठुकराया था।
करण पटेल ने अनुज कपाड़िया के रोल के लिए इंकार कर दिया था।
गुरमीत चौधरी को 'अनुपमा' में अनुज के लिए अप्रोच किया गया था।
सबसे पहले मेकर्स मोनी सिंह को 'अनुपमा' बनना चाहते थे।
इस लिस्ट में साक्षी तंवर को भी नाम शामिल है।
शिविन नारंग ने 'अनुपमा' में समर का रोल को रिजेक्ट किया था।
श्वेता साल्वे को भी 'अनुपमा' का रोल ऑफर हुआ था।
एक्ट्रेस नेहा पेंडसे का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।
