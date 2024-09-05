'अनुपमा' को लात मार चुके हैं ये सितारे

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 05, 2024

जूही परमार ने 'अनुपमा' के ऑफर को लात मारी थी।

Source: Bollywoodlife.com

जय सोनी को 'अनुपमा' में समर का रोल को ठुकराया था।

Source: Bollywoodlife.com

करण पटेल ने अनुज कपाड़िया के रोल के लिए इंकार कर दिया था।

Source: Bollywoodlife.com

गुरमीत चौधरी को 'अनुपमा' में अनुज के लिए अप्रोच किया गया था।

Source: Bollywoodlife.com

सबसे पहले मेकर्स मोनी सिंह को 'अनुपमा' बनना चाहते थे।

Source: Bollywoodlife.com

इस लिस्ट में साक्षी तंवर को भी नाम शामिल है।

Source: Bollywoodlife.com

शिविन नारंग ने 'अनुपमा' में समर का रोल को रिजेक्ट किया था।

Source: Bollywoodlife.com

श्वेता साल्वे को भी 'अनुपमा' का रोल ऑफर हुआ था।

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस नेहा पेंडसे का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अमिताभ बच्चन का घर जलसा है जन्नत सा खूबसूरत

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.